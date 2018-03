Rote Teufel: 4:0 gegen Saudi-Arabien

Belgiens Nationalelf – die Roten Teufel – hat am Dienstagabend in Brüssel einen hervorragenden Start ins WM-Jahr hingelegt. In einem Freundschaftsspiel schlugen die Belgier Saudi-Arabien mehr als überzeugend. Romelu Lukaku eröffnete das Torfestival in der ersten Halbzeit mit zwei Treffern. Batshuayi und de Bruyne sorgten in der zweiten Halbzeit für den 4:0-Endstand.