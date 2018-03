Für Racing Genk ist es die erste Niederlage in einem Pokal-Finale. Bei den letzten vier Malen, als Genk es ins Finale schaffte, holte es jedes Mal den Pokal. Standard ist inzwischen bei acht Pokalsiegen von 17 Final-Spielen.

Der Torwart von Standard, Jean-François Gillet, sagte nach dem Spiel: "Das war Spitze. Es war eine schwierige Saison, aber jetzt spielen wir Play-off I und gewinnen den Pokal. Für diesen Verein ist das also super. Standard ist ein Spitzenverein. Meine Rettung in der 86. Minute war entscheidend, ja. In diesem Spiel kam es auf Details an. Es ist toll, das entscheidende Tor zu machen. Es war ein schwieriges Match, weil es kalt und weil es ein Finale war, aber wir haben das gut gemacht. Standard sollte stets auf europäischem Niveau Fußball spielen. Das war also spitze."

Standard-Trainer Ricardo Sa Pinto findet, dass sein Verein den Pokal verdient hat: "Wir haben den Pokal verdient. Wir haben als bester Verein unter Spitzenvereinen wie Brügge und Anderlecht gewonnen. Wir sind die Besten in diesem Match von heute."