A.Kockartz An diesem Mittwoch ist vor der Brüsseler Börse das neue Maskottchen der belgischen Fußball-Nationalmannschaft vorgestellt worden. Die Roten Teufel werden bei der WM 2018 in Russland von einem Roten Teufel begleitet. Offiziell wird das Maskottchen zum ersten Mal beim Freundschaftsspiel gegen Saudi Arabien am 27. März in Brüssel.