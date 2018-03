Am Dienstagnachmittag nahm die Alliance Sportive Eupen in einer Pressemitteilung Stellung zu den Vorwürfen. Die deutschsprachige Tageszeitung Grenzecho aus Eupen veröffentlichte diese Stellungnahme auf ihrer Webseite:

„Die flämische Tageszeitung ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet in ihrer Dienstagsausgabe über angebliche Wetten von Spielern gegen und damit zum Schaden der AS Eupen. Diese Gerüchte sind in den Tagen vor dem Spiel gegen Mouscron an die AS Eupen herangetragen worden.

Der Verein hat unmittelbar reagiert, um die tatsächliche Sachlage zu klären. Deshalb hat die AS Eupen die Firma Federbet, die als offizielle Referenz für die Beobachtung von Auffälligkeiten bei Sportwetten anerkannt ist, beauftragt, alle Wetten zum Spiel zwischen der AS Eupen und Excel Mouscron zu beobachten. Federbet hat vor, während und nach dem Spiel keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt und dies in seinem Bericht an die AS Eupen festgehalten.

Generell und insbesondere vor dem Spiel gegen Mouscron hat die AS Eupen ihre Spieler angewiesen, sich bei der Beteiligung an Sportwetten strikt an die geltenden Regeln zu halten und nicht auf Spiele der eigenen Mannschaft und Liga zu wetten. Die AS Eupen unterstützt jedwede Maßnahme zur Aufklärung von Unregelmäßigkeiten bei Sportwetten.“