Cercle Brügge (Foto unten) spielt in der nächsten Saison nach drei Jahren Abwesenheit wieder in der höchsten Fußballklasse. CS gewann das Rückspiel in der Aufstiegsrunde am Samstag gegen Beerschot-Wilrijk mit 3:1 und darf wieder in der Ersten Liga A antreten. Cercle hatte das Hinspiel mit 0:1 verloren.



Nach dem Spiel zwischen Cercle Brügge und Beerschot kam es zu schweren Ausschreitungen rund um das Jan Breydel-Stadion in Brügge. Dabei wurde ein Fan von Beerschot schwer verletzt. Der Mann stürzte ohne Fremdeinwirkung von einer Tribüne und verletzte sich dabei erheblich. Inzwischen ist sein Zustand aber nicht mehr lebensbedrohlich, so die Brügger Polizei.