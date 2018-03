Bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele hatte sie übrigens die belgische Fahne getragen (Foto oben). Sie ist also die erste Frau aus Belgien, die bei Paralympischen Spielen eine Medaille erzielen konnte. Bei den Männern schaffte dies bisher lediglich Willy Mercier, der vor 22 Jahren Bronze im Super-G gewann.

Neben Eléonor Sana gehört auch der 25 Jahre alte halbseitig gelähmte Skifahrer Jasper Balcaen zum Team Belgium in Südkorea. Er tritt in der Kategorie „standing“ an, ist also ein „Steher“ auf Skiern. 2014 wurde er in Sotschi 23. im Riesenslalom und 29. im Slalom.