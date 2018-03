Damso hatte die WM-Hymne für die Roten Teufel schreiben sollen, aber der Musiker mit kongolesischen Wurzeln ist immer wieder wegen seiner frauenfeindlichen Texte kritisiert worden. So übte in den vergangenen Tagen vor allem der Frauenrat scharfe Kritik an den Songtexten von Damso und drohte mit einer Klage.

"Ich bin sehr zufrieden", reagierte Staatssekretärin Demir auf die Nachricht, dass der Fußballbund die Zusammenarbeit mit Damso beenden wolle. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich seine Texte frauenfeindlich finde und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Roten Teufel ihre Marke mit einem solchen Rapper in Verbindung bringen wollen. Ich denke, dass das ein großer Sieg für die Chancengleichheit ist."