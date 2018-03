A.Kockartz Am 29. und vorletzten Spieltag der regulären Spielzeit in der ersten belgischen Fußball-Liga trennt sich so langsam die Spreu vom Weizen, doch erst der Abschluss am kommenden Sonntag wird definitiv ergeben, wer absteigt, am Play Off I. teilnimmt oder wer im Mittelmaß verbleibt und früher in den Urlaub fahren darf.