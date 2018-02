Omloop: Däne überrascht siegessichere Belgier

Der Omloop Het Nieuwsblad eröffnet alljährlich die Klassikersaison im Radsport. Der belgische Halb-Klassiker trug bis vor zehn Jahren noch den Namen der Zeitung Het Volk, doch nach der Übernahme durch die Zeitung Het Nieuwsblad wurde der Name geändert. Mit dem Termin am letzten Samstag im Februar ist das Rennen mit schlechtem Wetter und Kälte verbunden. In diesem Jahr war es vor allem mächtig kalt.

Der Parcours des Rennens, das seit 2017 zur WorldTour gehört, wurde zur 73. Austragung verändert. Das Finale wird nun auf der alten Strecke der Flandern-Rundfahrt ausgetragen. Über die Muur von Geraardsbergen und den Bosberg geht es zum Ziel in Ninove (Meerbeke). So rückt die Muur stärker ins Zentrum des Omloop. Insgesamt geht es über 10 Pflasterstücke und 13 Hellinge (Anstiege).