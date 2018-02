Die beiden belgischen Zweierbob-Teams bei den Frauen haben sich nicht zu den 10 besten Mannschaften der Spiele gesellen können. Der Bob Belgien 1 mit Elfje Willemsen und Sara Aerts und der Bob Belgien 2 mit An Vannieuwenhuyse und Sophie Vercruyssen zeigten zwar gute Leistungen, doch mit der Weltspitze mithalten zu können, war nicht wirklich drin. Nach vier Läufen am Dienstag und am Mittwoch kommt Bob 1 auf einen 11. Gesamtplatz mit 2“16 und Bob 2 endete auf Rang 13 mit 2“80. Nur im jeweils letzten Lauf kamen die beiden Zweierbobs auf einstellige Ränge…

