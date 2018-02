Die neue belgische Meisterin im 800 m-Lauf kommt aus Ostbelgien und zwar aus Kelmis unweit der Grenze zu Aachen. Die erst 18 Jahre alte Juniorin Eléa Henrard tritt für den LAC Eupen an und legte ihre Distanz in der Halle von Gent in 2:09,77 Minuten zurück. Sie war damit deutlich schneller als ihre Konkurrentinnen auf den Plätzen 2 und 3 Riet Vanfleteren in 2:11,02 Minuten und Camille Muls in 2:11,84 Minuten.

Eléa Henrard ist die erste Titelträgerin einer belgischen Landesmeisterschaft in der Leichtathletik aus Ostbelgien seit Marc Dollendorf, der 1995 Gold auf der 400 m-Hürdendistanz gewann. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta-USA lief Marc Dollendorf übrigens auch den bis heute gültigen belgischen Landesrekord über 400 Meter Hürden in einer Zeit von 48,91 Sekunden. Schon viele Sportler, auch die Borlée-Brüder, haben sich daran bisher schon die Zähne ausgebissen…