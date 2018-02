Skeletoni Kim Meylemans (Foto oben und unten) zum Beispiel kam in Pyeongchang auf einen 14. Gesamtplatz. Das entspricht zwar nicht unbedingt den vorher gesetzten Erwartungen - beim Weltcup in Königsberg wurde die 5. und sie holte in der jüngeren Vergangenheit einige Top 10-Plätze, doch angesichts der sehr starken Konkurrenz bei den diesjährigen Winterspielen ist dieses Resultat durchaus zufriedenstellend.

Angesichts der Umstände - Trainingsprobleme durch das schlechte Wetter in Südkorea – sei sie sehr zufrieden, so die 21 Jahre alte Sportlerin aus Maaseik in Limburg: „Das war trotzdem eine gute Performance. Ich kann Pjeongchang erhobenen Hauptes verlassen. Das Resultat ist sicher eine Enttäuschung. Aber es gibt so viel, auf das ich stolz sein kann…“ Sie sei eine der jüngsten Teilnehmerinnen im Feld es war ihre erste Olympia-Teilnahme. Dass man dabei nicht sofort an der Spitze mitfahre, sei wohl normal, so Meylemans.