Eisschnellläufer Bart Swings (Foto oben und unten) hat auf den 10.000 m knapp Platz 8 erreicht und damit sein insgesamt drittes „Olympisches Diplom“ erzielt. Swings zeigte sich von seiner besten Seite und lief fast die gesamte Distanz in einer tiefen und flachen Haltung. Doch in den letzten 4 Runden verließen ihn die Kräfte. Mit einer Zeit von 13'03"53 lief Swings seine beste Zeit auf einer olympischen Eislaufbahn. In Sotschi vor 4 Jahren war Swings auf der gleichen Distanz allerdings noch Fünfter geworden.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)