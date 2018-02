Die Goldmedaille auf den 1.500 m ging an den Niederländer Kjeld Nuis. Der 28 Jahre alte Eisschnellläufer lief die Distanz am Dienstag in 1:44,01 Minuten und verbuchte damit im vierten Rennen den vierten Erfolg für sein Land in Südkorea.

Silber ging an seinen Landsmann Patrick Roest der in einer Zeit von 1:44,86Minuten über die Ziellinie lief. Bronze gewann der Südkoreaner Kim Min Seok. Der Lokalmatador kam mit 1:44,93 Minuten auf das Treppchen.

Der zweite belgische Eisschnellläufer, der in Pyeongchang auf den 1.500 m an den Start ging, war Mathias Vosté (Foto unten). Er kam in einer Zeit von 1:47,34 Minuten auf Rang 23. Am Donnerstag geht Bart Swings bei den 10.000 m an den Start und am 24. Februar tritt er beim Massenstart an. Hier rechnet sich der Belgier die besten Chancen auf eine Medaille aus.