Im Walloniederby am 26. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga konnte Standard Lüttich am Sonntagabend Excel Mouscron mit 4:3 besiegen. Dabei gelang es den „Rouches“ in Unterzahl noch ein 3:3-Unentschieden in einen 4:3-Sieg zu verwandeln.

Tabellenzweiter SC Charleroi hingegen tritt weiter auf der Stelle und leistete sich gegen Lokeren ein 1:1-Unentschieden. Charleroi hat jetzt nur noch 2 Punkte Vorsprung vor Verfolger Anderlecht. Standard Lüttich steht in der Tabelle jetzt punktgleich mit KV Krtrijk mit 36 Zählern auf Rang 8.