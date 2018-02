Anderlecht erlebte ein miserables Spiel an diesem 26. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga gegen KV Ostende. Leander Dedoncker, der im Winter nach West Ham oder Chrystal Palace in England hätte gehen können, erlebte einen schwarzen Tag. In der 7. Minute traf er zum ersten Mal ins eigene Tor und 8 Minuten später wiederholte er diese Spielweise. Offiziell soll Ostende-Mann Milic den Treffer erzielt haben, doch die TV-Bilder belegen, dass Dedoncker als letzter Spieler am Ball war.