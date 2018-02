Zunächst sah es im Finale noch gut aus und im ersten der drei Runs zeigte sich Smits als sicher und gut vorbereitet. Doch in der Folge spielte ihm der heftige Wind in Pyeongchang in die Karten und ein Sturz konnte nicht vermieden werden. Im Zuge des zweiten Runs kam Smits auf eine Punktzahl von 69.03 und der 8. Platz war möglich (Ränge unter den ersten 8 bedeuten in Belgien ein „Olympisches Diplom“).

Leider konnte Seppe Smits seine Punktzahl im dritten Run nicht mehr verbessern und strandete bei 66.18. Mit dem Norweger Torgel Bergrem und dem Schweden Niklas Mattsson hatte er zudem heftige Konkurrenten, die ihm den 8. Rang noch streitig machten.

Am Ende kam für den Slopestyle-Weltmeister aus Belgien nur ein 10. Platz raus und damit auch kein „Olympisches Diplom“. Schwer enttäuscht muss Smits sein olympisches Abenteuer im Slopestyle am ersten Wochenende in Pyeongchang beenden.