A.KOckartz Beim Auftaktspiel des 26. Spieltags in der ersten belgischen Fußball-Liga hat der RC Genk nach langem noch einmal einen Heimsieg erringen können. Gegen Zulte Waregem hieß es am Freitagabend in der Christal Arena 3:1. Die Limburger, die sich in dieser Woche auch für das Pokalfinale qualifizieren konnten, setzten übrigens ihren CEO auf die Straße.