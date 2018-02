A.Kockartz Bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang hat sich der belgische Slopestyle-Weltmeister Seppe Smits am ersten Wettkampftag nur knapp für das Finale qualifiziert. Der Fahnenträger der belgischen Delegation (Foto) kam in seiner Serie nur auf den sechsten Rang und rutschte nur knapp in die Finalränge.