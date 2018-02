Doch nach der Trennung vom Deutschen Skiverband im Jahr 2012 hat Rösch sein Glück wiedergefunden. Über den Bruch mit dem DSV, für den er auch dreimal WM-Bronze mit der Staffel gewann, redet er ungern: „Da gab es Entscheidungen, mit denen ich sehr unzufrieden war“. Es folgte der Wechsel ins eigentlich wintersportfremde Belgien („Die haben die besten Fritten, die beste Schokolade und das beste Bier“), doch er musste zweieinhalb Jahre auf den Reisepass warten. Rösch verpasste Olympia 2014 und startete 990 Tage lang nicht im Weltcup.

Das alles dürfte vergessen sein, wenn er am Sonntag in Südkorea im Sprint mit den olympischen Ringen auf der Startnummer in die Loipe geht. „Ich mache wirklich erst drei Kreuze, wenn ich am Start stehe“, erzählte Rösch, der sich vor dem Abflug in Dresden seinen markanten Bart stutzen ließ. Auch sein Gewehr sieht anders aus als zuletzt, denn nur mit Hilfe der Fans ist der Altenberger überhaupt in Südkorea dabei. Deswegen hat er Fotos seiner 303 Unterstützer auf der Waffe. 24 000 € sammelten sie durch Crowdfunding für ihren „Ebs“.

Röschs Leben ist filmreif. Dem steilen Aufstieg folgte der tiefe Fall. Mit 22 Jahren holte er in Turin an der Seite von Sven Fischer, Ricco Groß und Michael Greis Gold und galt als Shootingstar. Doch es kamen private Probleme, Selbstüberschätzung und zu wenig Selbstkritik. Plötzlich war Rösch nicht mehr der Liebling der Fans und der Funktionäre, sondern er wurde aussortiert. Aber aufgeben kam nicht in Frage. Er verkaufte sein Haus, zog wieder bei den Eltern ein. Vater Eberhard Rösch war selbst Weltmeister und steht noch heute mit Rat und Tat am Schießstand.