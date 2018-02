Davis Cup: Belgien im Viertelfinale

Schon am Freitag lief bereits alles nach Plan und führte Belgien in der ersten Runde des David Cup mit 2:0 gegen Ungarn. Sowohl Ruben Bemelmans als auch David Goffin gewannen dann ihre Einzel. Bemelmans (ATP 120) setzte sich im Lütticher Country Hall gegen den Ungarn Marton Fucsovics (ATP 63) in vier Sätzen mit 6:4, 4:6, 7:6 und 6:3 durch.