Sanne Cant: Schlägerei überschattet 2. WM-Sieg

Kurz nachdem die Flamin Sanne Cant am Samstag bei der Radcross-WM im niederländischen Valkenburg zum zweiten Mal in Serie Weltmeisterin geworden war, kam es zu einem gewalttätigen Treffen zwischen der Security und ihrem Team. Ein Beobachter hielt das Geschehen mit seinem Smartphone fest.