A.Kockartz Der belgische Fußball-Nationalspieler Michy Batshuayi (24) wird bis zum Ende der Saison vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen. Batshuayi soll beim BVB Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen, der zum FC Arsenal wechselt. Via Twitter erschien ein Foto, dass Batshuayi am Mittwoch beim Medizincheck beim BVB zeigt.