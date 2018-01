Das BOIC ist der Ansicht, dass dieses Jahr olympische Medaillen für Belgien durchaus drin sind. Die größten Hoffnungen, das mag niemanden überraschen, liegen bei Snowboarder Seppe Smits, der im Slopestyle bereits einige Erfolge vorzuweisen hat, denn er ist derzeit der amtierende Weltmeister. Smits tritt mit seinen beiden belgischen Mitstreitern Sebbe De Buck und Stef Vandeweyer sowohl im Slopestyle, als auch im Big Air an.

Im Eislaufen tritt unser Land mit einer größeren Delegation an, denn hier sind nicht nur die bekannteren Eisschnellläufer Bart Swings (kl. Foto), Mathias Vosté und Jelena Peeters am Start. Das Geschwisterpaar Jorik und Loena Hendrickx aus Arendonk tritt individuell im Eiskunstlauf an und da sind auch noch die Shorttracker Ward Pétré und Jens Almey.