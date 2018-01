A.Kockartz Die vier Samstags-Begegnungen am 24. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga endeten jeweils mit einem Unentschieden. Für die einen war dies zu wenig und die anderen freut ein Punkt ebenso, wie einen Sieg. Das ist der Fall bei der AS Eupen (Foto), die endlich die Rote Laterne losgeworden ist. Am Sonntagnachmittag besiegte AA Gent Tabellenführer Club Brügge. Lüttich und Anderlecht trennten sich am Abend mit einem 3:3-Remis.