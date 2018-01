Radcross: Van der Poel vor van Aert

In der Schlammschlacht im französischen Nommay hat der Niederländer Mathieu van der Poel den vorletzten Radcross-Weltcup vor dem Flamen Wout van Aert gewonnen. Dessen Landsmann Toon Aerts wurde Dritter. Bei den Damen wurde die flämische Favoritin Sanne Cant, die den Weltcup-Gesamtsieg schon in der Tasche hat, nur Zwölfte.