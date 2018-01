Australian Open: Elise Mertens im Viertelfinale

In Melbourne hat die junge Flamin Elise Mertens (WTA-37) im Achtelfinale der Australian Open die Kroatin Petra Martic (WTA-81) in einem harten Duell in zwei Sätzen mit 7:6 und 7:5 besiegt. Damit holt sich Mertens einen Platz unter den 25 besten Tennis-Damen.