Racing Genk war in einem Nachholspiel zum 21. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga am Dienstagabend zu Gast beim KV Ostende. Eigentlich hatten die Gastgeber an der Küste die besseren Spielanteile, doch Genk kam mit einem Treffer von Zinho Gano kurz vor der Pause in Führung.

In der Schlussphase konnte Ostende durch ein Genker Eigentor von Joakim Maehle ausgleichen, doch in der Nachspielzeit konnte ein effizienter Sturm der Gäste mit einem Tor von Thomas Buffel noch die drei Punkte holen. Genk klettert damit auf Rang 7 in der oberen Tabellenhälfte zurück. Ostende hingegen bleibt in der Abstiegszone.