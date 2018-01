Dann fahren die Radprofis auch durch s’Gravenbrakel, wo Eden Hazard, einer der weltweit bekanntesten belgischen Nationalfußballer als Kind gelebt hat. Vor neun Jahren war die Frankreichrundfahrt zum letzten Mal in Brüssel. Damals gewann der Italiener Alessandro Petacci diese Etappe. Auch jetzt haben die Sprinter wieder die größten Siegeschancen.

Am Tag danach, dem 7. Juli 2019, führt ein 28 km langes Mannschaftszeitfahren durch Brüssel, bei dem die Teams eine Art Sightseeingtour machen dürfen. Gestartet wird in Laken vor dem Palast und das Ziel ist das Atomium in Brüssel.



Dieser Tour-Start in Brüssel ist der fünfte Start der Frankreichrundfahrt in Belgien. 1958, im Jahr der Weltausstellung, gab es den ersten belgischen Startschuss in unserem Land. 2012 war der letzte belgische Tour-Start in Belgien. Damals war Lüttich an der Reihe mit einem Prolog mit Einzelzeitfahren. Brüssel macht für den zweitägigen Tour-Besuch 5 Mio. € frei und hofft, bis zu eine Million Besucher begrüßen zu können.