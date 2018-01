A.Kockartz Zum ersten Mal sind zwei Fußball-Profis aus Belgien in die UEFA-Mannschaft des Jahres gewählt worden. Dabei handelt es sich um die beiden in der englischen Premier League spielenden belgischen Nationalspieler Kevin De Bruyne und Eden Hazard. Diese beiden stehen in der Startelf der besten europäischen Kicker. Zwei weitere Rote Teufel würden auf der Reservebank sitzen.