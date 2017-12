Vincent Kompany konnte sein Studium in seiner britischen Wahlheimat mit Erfolg beenden.

Der 31 Jahre alte Fußballprofi darf sich jetzt „Master in Business Administration“ (MBA) nennen und widmete die Abschlussarbeit seines Global MBA-Teilzeitstudiums dem Thema, wie britische Premier League-Clubs von Heimspielen profitieren und welche spielbestimmende Vorteile daraus gezogen werden können. Vincent Kompany hatte in seiner Brüsseler Zeit beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht bereits einen Abschluss in Wirtschaft an der Freien Universität Brüssel (VUB) erzielen können.