Die Outdoor-Europameisterschaft der Leichtathletik in Berlin ist das Hauptziel von Nafissatou Thiam im neuen Jahr.

"Ich möchte für diesen Wettkampf im August in Topform sein und meine Position auf dem internationalen Podium verteidigen", betonte Thiam.

Bevor es im August aufs Ganze geht, will Thiam bereits bei anderen Leichtathletikmeetings glänzen. Wie im österreichischen Götzis beispielsweise, wo die Belgier 2017 alle Blicke auf sich lenkte und die 7000-Punkte-Grenze als vierte Athletin je überschreiten konnte.