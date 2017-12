Vandenhoute, Medienunternehmer und Betreiber mehrerer wichtiger Radsportklassiker im belgischen Bundesland Flandern, hält es für eine gute Sache, „dass wir Champions wie Laurent Jalabert und Richard Virenque weiter verehren. Warum heißen wir dann nicht auch Lance Armstrong und Jan Ullrich wieder in unserer großen Rad-Familie willkommen?"

Lance Armstrong gilt als der größte Doping-Sünder der Sport-Historie. Dem heute 46-Jährigen waren schon vor seiner Beichte im Jahr 2013 alle seine sieben Tour-de-France-Siege aberkannt worden. Bei der diesjährigen Flandernrundfahrt soll Armstrong auch in einem Fahrzeug der Organisation im Peloton mitfahren dürfen.

Wouter Vandenhaute ist für sein Vorhaben von vielen Sportkommentatoren in Belgien und darüber hinaus scharf kritisiert worden, zumal diese Ankündigung zu dem Zeitpunkt kam, an dem einschlägige Dopingvorwürfe gegen den britischen Radprofi Christopher Froome laut wurden und an dem dessen deutscher Konkurrent den Radsportverband UCI öffentlich nach diesen Meldungen angriff und ihm ein Handeln mit zwei Maßen und zwei Gewichten vorwarf.