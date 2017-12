Die Jury lobt Seppe Smits auch, weil er Belgien als Snowboardland in Szene gesetzt hat. Er ist das Gesicht einer Generation und ein Vorbild für alle jungen Sportler.“

Der preisgekrönte Snowboarder selbst musste erstmal nachschlagen, was das Flämische Sportjuwel für eine Bedeutung hat: „Ich war in Österreich, als ich den Anruf erhielt, dass ich gewonnen habe. Danach habe ich im Internet nachgeschaut, denn ich wusste nicht, was das bedeutete. Schlussendlich sollte dies ein wichtiger Preis sein.“

Seppe Smits setzte sich in der Shortlist für diesen prestigeträchtigen Preis gegen den Radprofi Greg Van Avermaet und gegen die junge Turnerin Nina Derwael durch: „Nina Derwael hat den ‚Flämischen Riesen‘ erhalten, also was das betrifft, sind die Preise gut vergeben. Nächstes Jahr können wir vielleicht tauschen.“ Mehr wird nicht drin sein, denn das Flämische Sportjuwel kann ein Sportler nur einmal in seiner Karriere entgegennehmen. 2016 war dies der Rollstuhlathlet Peter Genyn.