U.Ne In der ersten Fußball-Liga hat der Club Brügge Lokeren am Sonntag ohne Probleme abserviert. Es wurde 3:1. Am Samstag gewann Antwerpen mit 1:0 gegen Mouscron. Das Spiel Racing Genk gegen Eupen endete mit einem 1:1 unentschieden. Inzwischen ist der Trainer von Racing Genk entlassen worden.