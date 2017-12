Philip Milanov (26) enttäuschte auf den Weltmeisterschaften mit einem 14. Platz. Beim Diamond League-Meeting konnte er allerdings glänzen. Er gewann in Shanghai, in Oslo und in London endete er auf dem Treppchen. Das brachte ihm einen vierten Platz in der Gesamtwertung ein.

"Die Goldenen Spikes sind eine schöne Anerkennung für meine Saison", reagierte Milanov. "Die WM war nicht gut, aber sonst bin ich recht zufrieden mit meiner Saison. Ich habe durchgehend gute Leistungen erbracht." Milanov hat bereits 2015 die Goldenen Spikes gewonnen. Damals wurde der Diskuswerfer Zweiter auf der WM.

Die belgischen Tornados erhielten die Auszeichnung "Team des Jahres". Die 4x400-Meter-Staffel verpasste in London schon wieder knapp eine Medaille. Doch ihr vierter Platz reichte erneut für eine Anerkennung aus.