Nach den sechs Spieltagen in der Gruppenphase in der Europa League verabschiedet sich Zulte Waregem hinter Lazio Rom und OGC Nizza als Gruppendritter und lässt damit Vitesse Arnheim noch hinter sich. Die Partie vor eigenen Publikum war durchaus sehenswert und De Pauw brachte die Gastgeber bereits nach 7 Minuten in Führung.