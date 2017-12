Doch die Brüsseler Gastronomie, allen voran der Hotelsektor, spricht von 240.000 möglichen Übernachtungen, die die Hauptstadt durch das EM-Aus für 2020 verpassen würde. Doch Sportökonom De Jonghe bleibt dabei: Solche Zahlen stimmen nicht: „Einnahmen bedeuten Umsatz und hier geht es um Gewinne machen. Man vergisst hier mal wieder die Kosten. Der einzige Mehrwert ist der, dass Leute hierherkommen würden, die sonst vielleicht nicht kommen und die Hotelbetten belegen, die sonst leer bleiben würden. Hier werden Zahlen aufgerufen, die nicht berechnet wurden.“

Der Löwener Volkswirt erinnert in diesem Zusammenhang an die Fußball-WM in Deutschland im Jahr 2006: „Damals schätzte man, dass dies Einnahmen in Höhe von 2,5 bis 3 Mia. € bringen würde. Letztendlich wurde deutlich, dass dies nur eine Milliarde war. So etwas wird immer überschätzt.“ Finanziell könnte das EM 2020-Aus also noch verkraftet werden, doch wie steht es um den Imageverlust?