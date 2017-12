A.Kockartz Nach dem 17. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga bleibt Club Brügge weiter an der Tabellenspitze. Auch für die AS Eupen ändert sich nichts. Die Ostbelgier stehen nach wie vor am Tabellenende. Gegen Brügge verspielten die Eupener am Sonntag eine 2:0-Führung und konnten nur einen Punkt retten. AA Gent schaffte es am Wochenende in die Top 6 der Tabelle.