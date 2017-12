U.Ne Die Roten Teufel starten am 18. Juni 2018 in die Fußball-WM. Belgien kam bei der Auslosung am Freitag in die ungünstige Gruppe G, eine Gruppe, in der die Mannschaft zwei Mal weit reisen muss: Die Vorrundenspiele finden in Sotschi, Moskau und Kaliningrad statt. Belgiens Gruppengegner nächstes Jahr auf der WM sind England, Panama und Tunesien.