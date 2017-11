Ob das umstrittene Eurostadion in Brüssel noch vor dem Anpfiff der Fußball-WM 2020 eröffnet werden kann, ist fraglicher denn je. Eine Woche, nach dem die Brüsseler Randgemeinde Grimbergen dem Projekt einmal mehr ein negatives Gutachten ausstellte, folgte am Montag auch eine ungünstige Expertise von Seiten der Verwaltung für Mobilität und öffentliche Arbeiten des belgischen Bundeslandes Flandern.

Dazu muss man wissen, dass das Eurostadion auf dem Gelände des Parking C unweit des alten Heysel-Stadions entstehen soll und zwar in weiten Teilen auf flämischem Gebiet, eben in Grimbergen. Von Anfang an stieß das Projekt auf Probleme, da nach wie vor kein schlüssiges Verkehrssystem vorgelegt werden konnte. Das betrifft sowohl die Anbindung des Stadions an den öffentlichen Nahverkehr, als auch den individuellen Autoverkehr bei Spielen oder anderen Events auf den Zubringerwegen in Brüssel und im flämisch-brabantischen Grimbergen.

Flanderns Landesumweltministerin Joke Schauvliege (CD&V) hat jetzt noch bis zum 2. Februar 2018 Zeit, eine Entscheidung zum Raumordnungsplan zu treffen. Dabei liegt der Fokus durch die Verkehrsprobleme auch auf der Umweltverträglichkeit.