Davis Cup: Solider Goffin sorgt für 2:2

WM-Finalist David Goffin glich in Lille vor 25.000 Zuschauern für die belgische Tennis-Auswahl mit einem 7:6 (7:5), 6:3, 6:2 gegen Jo-Wilfried Tsonga in zwei Stunden und 44 Minuten zum 2:2 aus. Damit unterstrich der Weltranglisten-Siebte seine starke Form von den ATP Finals in London. Tsonga vergab zehn Breakmöglichkeiten (sechs im ersten Satz) und einen Satzball.