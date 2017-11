London: Kein belgischer Tennis-Weltmeister

In der britischen Hauptstadt hat der Belgier David Goffin (Foto, rechts) am Sonntagabend das Masters-Finale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov in drei Sätzen (5:7, 6:4, 3:6) verloren. Mit einem Sieg hätte Goffin belgische Sportgeschichte geschrieben, weil er dann als erster Mann den WM-Titel geholt hätte. Sowieso war er der erste Belgier in einem Finale der ATP-Masters.