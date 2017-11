Die AS Eupen hingegen hatte weniger Glück und verlor das erste Spiel unter dem neuen Trainer Claude Makélélé. Im Stadion am Kehrweg in Eupen hatten sich zwar viele Zuschauer eingefunden, die dem legendären Franzosen einmal zuschauen wollten, doch gegen Antwerp reichte es für die AS noch nicht. Limombé erzielte den einzigen Treffer der Partie allerdings erst in der 88. Minute. Vorher verhinderten vor allem die Torlatten einige Chancen auf Tore. Die AS Eupen bleibt damit weiter mit nur 10 Punkten am Tabellenende.

Ohne Glanz aber mit Routine hat Rekordmeister RSC Anderlecht mit 1:2 bei Excel Mouscron gewonnen. Die Schlagzeilen zu einem möglichen Verkauf des Traditionsvereins durch die Familie Vanden Stock beunruhigten die „Veilchen“ auf dem Platz nicht besonders, doch ein besonders schönes Spiel gab es auch nicht zu sehen. Anderlecht bleibt weiter Tabellendritter hinter Club Brügge an der Spitze und dem SC Charleroi, der am Freitag mit 2:0 gegen KV Mechelen gewinnen konnte.

Bei Standard Lüttich gegen KV Ostende gab es außer drei Roten Karten nichts zu sehen, denn Tore blieben aus. Damit verpasst Lüttich wohl sein erstes Ziel, nach der Hinrunde in der Top 6 aufzutauchen, um so die Chancen auf das Play Off II. zu wahren.