Das 1:0 gegen die Japaner war genauso wenig überzeugend, wie das 3:3 gegen Mexiko vor einigen Tagen. Von einer Taktik, mit der die Roten Teufel bei der WM in Russland im nächsten Jahr antreten wollen, ist noch immer nichts zu entdecken. Ein gutes Spiel zeigten Nacer Chadli mit schönem Dribbling durch die japanische Defensive, Keeper Simon Mignolet mit zwei meisterlichen Paraden und Romelu Lukaku mit seinem schönen aber einfachen Rekordtor per Kopfball in der 72. Spielminute. Weitere Möglichkeiten von Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard und einmal mehr Lukaku scheiterten an Japans Keeper Kawashima.