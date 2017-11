Sanne Cant (Foto unten) ist die erste Querfeldeinfahrerin, die den Titel einer „Flandrienne“ tragen darf. Cant ist zwar Weltmeisterin in dieser Disziplin, doch ihre schärfste Konkurrentin war Jolien D’Hoore, die international im Bahnradsport Titel und Medaillen gewann. Die Titelträgerin hatte nicht mit dieser Trophäe gerechnet: „Das ist eine große Ehre für mich. Ich habe damit nicht gerechnet, Jolien D’Hoore schlagen zu können…“ Sanne Cant sagte, dass der Radsport bei den Frauen in Belgien immer stärker wird, doch es könnte noch besser werden: „Wir haben hier drei Weltmeisterinnen in verschiedenen Disziplinen. Das ist toll, doch werden wir dies noch einmal so erleben?“