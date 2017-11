Josip Weber, der die belgische Nationalität auf eigenen Wunsch beantragte, um zum Unmut von einigen Konkurrenten (darunter Marc Wilmots) für die Roten Teufel spielen zu können, trat achtmal im Trikot der belgischen Nationalmannschaft an. Für die Roten Teufel erzielte er dabei sechs Treffer. Fünf dieser Tore schoss er in nur einer Partie und zwar beim 9:0-Sieg gegen Sambia in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1994 in den USA.

Im Achtelfinale dieser WM traten die Belgier gegen Deutschland an. Hier wurde Weber beim Stand von 1:3 im gegnerischen Strafraum von Thomas Helmer gefoult, doch der Schweizer Schiedsrichter Kurt Röthlisberger gab hier keinen Strafstoß. Er sah nicht, was alle anderen erkannt hatten… Die Roten Teufel verloren damals knapp mit 2:3. Später gab Röthlisberger seinen Fehler zu, doch da war es zu spät für eine Ergebniskorrektur.