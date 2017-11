"Claude Makélélé, 'Motor' all seiner Mannschaften, personifiziert Kampfgeist und gleichzeitig Fair Play im Fußball. Die AS Eupen ist überzeugt, dass Claude Makélélé mit seiner Persönlichkeit, Erfahrung und Motivation der Mannschaft und dem gesamten Verein helfen wird, ihre Ziele in den kommenden zweieinhalb Jahren zu erreichen", teilte Eupen mit. Am Dienstag tritt er seinen Dienst in Ostbelgien an.

Der Link zwischen der AS Eupen und Claude Makélélé ist das Unternehmen Quatar Sports Investments von Scheich Nasser al Khelafi, dem nicht nur AS Eupen-Eigner Aspire Academy gehört, sondern auch PSG… Hier arbeitete Makélélé Seite an Seite mit Carlo Ancelotti und Laurent Blanc. Dort sammelte er seine Erfahrungen, doch in seiner Trainerlaufbahn absolvierte der Franzose bisher lediglich 13 Erstligaspiele als T1.