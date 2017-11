Charleroi hatte am Samstag mit 1:3 bei Antwerp gewonnen. Schon am Freitag fuhr AA Gent noch einmal einen Sieg ein und gewann vor eigenem Publikum mit 1:0 gegen Standard Lüttich. Sicher mit jeweils 2:0 gewannen KV Mechelen gegen KV Kortijk und Waasland-Beveren gegen Excel Mouscron.

STVV Sint-Truiden hatte am Samstag die AS Eupen zu Gast und diese Partie hatte es in sich. Die Ostbelgier jagten in der letzten halben Stunde einem 4:2 Rückstand nach und kamen mit einem Treffer von Vallente noch in der Nachspielzeit auf ein 4:4-Unentschieden.

Doch dieser eine Punkt nach dem Remis reichte nicht, um die Rote Laterne zu verhindern. Durch die Siege der anderen Abstiegskandidaten Mechelen und Ostende - die Küstenmannschaft gewann zu Hause mit 4:2 gegen Zulte Waregem - steht Eupen mit 10 Punkten am Tabellenende. Mechelen und Kortrijk stehen aber mit lediglich jeweils einem Punkt Vorsprung auf den Rängen davor.