A.Kockartz Der belgische Tennisprofi David Goffin hat trotz seiner Niederlage gegen Julien Benneteau beim ATP-Turnier von Bercy in Paris Grund zur Freude. Als erster belgischer Tennisspieler darf er an den Masters in London teilnehmen. Das ist das Turnier der besten 8 Tennisprofis der Welt - auch bekannt unter der offiziellen Bezeichnung ATP World Tour Finals.